Doorbraak: bedrijf uit Groningen maakt cv zonder aardgas

Een ‘doorbraak op het gebied van duurzame verwarming van woningen’. Dat is een door een bedrijf uit Groningen ontwikkelde centrale verwarmingsketel zonder aardgas.

Het betreft een verwarmingsketel die volledig werkt op elektriciteit, zo meldt vrijdag het Dagblad van het Noorden in haar papieren editie. Voor de nieuwe ketels zal in Groningen of Drenthe een grote fabriek worden gebouwd.

De cv-ketel kan water verwarmen tot een temperatuur van ongeveer tachtig graden, en heeft daarvoor noch aardgas, noch een warmtepomp nodig. De ketel is het resultaat van een uitvinding in Groningen en wordt op de markt gebracht door het nieuwe bedrijf Wubaro.

Directeur Eric Janssen van Wubaro zegt in het artikel in het Dagblad dat de uitvinding “het ei van Columbus” is.

De gasloze verwarmingsketel is bedacht door Wubbo van der Roest, die de ketel al vier jaar geleden ontwikkelde en testte bij energieproeftuin Entrance. Volgens het artikel van verslaggever John Geijp zal er voor de productie van de ketel een nieuwe fabriek worden opgericht, die start met honderd medewerkers, die jaarlijks duizenden ketels gaat maken.