Donar wordt woensdagavond gehuldigd in Martiniplaza

De basketballers van Donar worden woensdagavond vanaf 20.00 uur gehuldigd in Martiniplaza. De Groningse club werd dinsdag kampioen door in en tegen Leiden te winnen. De huldiging in Plaza gaat over in een feest vol met beeld, geluid en entertainment, zo meldt de club op Facebook.

Ongeveer 5.000 fans kunnen hun basketbalhelden nog eenmaal toejuichen. Daarna barst het feest los met een liveband, DJ’s, de cheerleaders en tal van andere activiteiten. “Het wordt een topavond”, aldus Donar.



De toegang voor de huldiging is gratis. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur. De huldiging zelf begint om 20.00 uur. Het feest duurt tot middernacht.



Kampioen

Donar won dinsdag in Leiden met 66-73. Daarmee kwam de stand in de best-of-7 op 4-0. Donar werd voor de derde keer op rij kampioen, ditmaal met een clean sweep in de playoffs. Ook tegen Rotterdam in de halve finale werden alle wedstrijden gewonnen.



In de bloedhete 5 Mei Hal moesten de basketballers wel tot het uiterste gaan. Leiden bracht een achterstand van 25 punten voor rust terug tot vijf schamele puntjes in het vierde kwart. Donar herpakte zich net op tijd en uiteindelijk werd de zege professioneel binnengesleept.





Uiteindelijk ging de beker dus ook weer mee naar Groningen! Het is inmiddels de zevende titel in de historie van de club.