Dode man bij flat in stad

Naast een flat aan de Planetenlaan in de stad Groningen is maandagochtend een zwaargewonde man aangetroffen. Ambulancemedewerkers hebben nog geprobeerd de man te redden, maar hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De man werd rond 10.30 uur zwaargewond aangetroffen aan de zijkant van een flat in Paddepoel. Politie, ambulance en het Mobiel Medisch Team rukten uit, maar hulp mocht niet meer baten.



Het is onduidelijk wat er is gebeurd. De forensische opsporing verricht de komende uren sporenonderzoek. Daarbij worden ook getuigen gehoord.