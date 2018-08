Dode bij aanrijding op onbewaakte spoorwegovergang bij Scheemda

Op een onbewaakte spoorwegovergang bij Scheemda is een auto aangereden door een trein. De bestuurder van de auto, een 78-jarige man uit Scheemda, overleed ter plekke.

Het ongeval vond plaats bij een overgang aan de Vogelzangsterweg, tussen Scheemda en Meeden. De machinist van Arriva, die op het moment van de aanrijding geen passagiers vervoerde, kon niet meer op tijd remmen voor de auto op de overgang.



De politie doet samen met ProRail onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Om dit mogelijk te maken, is er tot nader bericht geen spoorverkeer mogelijk tussen Zuidbroek en Winschoten.



Eerdere aanrijdingen

De overgang is vaker het toneel van aanrijdingen geweest. Zo kwam er in 2015 een 51-jarige man op vergelijkbare wijze om het leven.



Foto: Google Streetview