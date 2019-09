DNB-president Klaas Knot praat in Groningen over toekomst van de Euro

Sinds de financiële crash van 2008 is de toekomst van de euro een constant punt van discussie geweest. Wat kan er worden gedaan om een nieuwe crash te vorkomen? Moeten de lidstaten van de Europese Unie streven naar nauwere samenwerking op monetair gebied, of moeten ze onafhankelijk van elkaar blijven? En wat is het Nederlandse perspectief in deze discussie?



Als president van De Nederlandsche Bank is Klaas Knot een speler op het hoogste besluitvormingsniveau van de Europese Centrale Bank, en daarmee de euro. Hij is economisch expert en verdient zijn strepen bij het Ministerie van Financiën, als Honorary Professor aan de Rijksuniversiteit Groningen, en bij De Nederlandsche Bank.



De bijzondere editie van Campus Talk begint op 20 september om 13.45 uur en vindt plaats in Congreszaal De Appel, Zernikeplein 7 in Groningen. De voertaal is Engels. Dit programma wordt georganiseerd in samenwerking met SIB Groningen.



Klik hier voor meer informatie