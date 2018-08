Derde verdachte aangehouden voor steekincident Steentilstraat

De politie heeft zondagavond een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar een steekincident op de Steentilstraat in Groningen. De 31-jarige verdachte zit vast voor verder onderzoek.

Zaterdagochtend raakten twee mannen gewond bij een steekincident in een horecagelegenheid aan de Steentilstraat. Een 27-jarige en een 36-jarige man kregen ruzie, waarna ze allebei klappen hebben uitgedeeld. De 27-jarige Groninger werd vervolgens neergestoken door een derde man. De twee mannen zijn allebei met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De 31-jarige verdachte werd door de politie zondagavond in Amsterdam na recherchewerk aangehouden.

In het onderzoek naar steekincident Steentilstraat #Groningen is zondagavond een derde verdachte aangehouden. Dankzij goed recherchewerk kon de 31-jarige in Amsterdam worden aangehouden. Verdachte zit vast voor nader onderzoek. Steekincident vond zaterdagochtend vroeg plaats.