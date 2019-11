Demonstraties bij Sinterklaasintocht opnieuw op Emmaplein

Zowel de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) als een groep voorstanders heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend om zaterdag te mogen demonstreren.



De twee groepen krijgen elk een andere plek in een afgesloten vak langs de route. De vakken liggen een eind uit elkaar.



Het is volgens een gemeentewoordvoerder niet bekend hoeveel demonstranten er op de been zullen zijn. De gemeente zit donderdag met vertegenwoordigers van KOZP om tafel.



Ook vorig jaar kregen de demonstranten een plek toegewezen op het Emmaplein. Er ontstond toen een grimmige sfeer waarbij één aanhouding werd verricht.