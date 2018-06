Definitief ontwerp WestCord hotel Grote Markt

Dit is ‘m dan: het definitieve ontwerp voor het WestCord hotel aan de Grote Markt in Groningen. In dit hotel komt ook een bakkerij.

De bouw van dit markante gebouw is gisteren, dinsdag 19 juni, officieel van start gedaan. Het hotel maakt deel uit van het WestCord concern, een familiebedrijf van directeur Harry Westers met zestien hotels.

Het hotel aan de oostzijde van de Grote Markt krijgt 120 kamers, een groot dakterras en een grand café. Bijzonder is dat WestCord zelf voor haar gasten brood gaat bakken, en brood meteen ook te koop aan biedt aan de omgeving.

Het hotel, ontworpen door de Berlijnse architect Thomas Müller van Müller-Reimann Architekten, is een ontwikkeling van VolkerWessels Vastgoed en wordt afgenomen door de hotelketen WestCord Hotels uit Harlingen. De oplevering van het hotel vindt naar verwachting plaats in het voorjaar van 2020. Daarmee is de nieuwe oostwand aan de Grote Markt dan voltooid.



Harry Westers, directeur van WestCord: “Wij zijn enorm trots, dat wij in de gelegenheid zijn op deze markante plek in de stad Groningen een WestCord Hotel te mogen realiseren. Met de bouw van dit hotel keert familie Westers, die haar oorsprong heeft in de provincie Groningen, terug naar haar roots.”





Het hotel biedt uitzicht op de Grote Markt en de Nieuwe Markt, een nieuw stadsplein tussen het hotel en het Groninger Forum. Het hotel komt op een van de belangrijkste locaties van Groningen. De hotelgasten stappen straks uit de voordeur direct in het bruisende stadshart.



Wethouder Paul de Rook: “Dit hotel is een mooie aanvulling op de voltooiing van de nieuwe oostwand van de Grote Markt. Architect Thomas Müller heeft de stad en collega-architecten bij zijn ontwerpproces betrokken. Ik kijk er zeer naar uit om straks het eindresultaat te zien.”





Architectuur

Het hotel combineert historische trapgevels met eigentijdse architectuur. Het reliëf in de gevel en de toepassing van hoogwaardige materialen zoals natuursteen, geven het hotel volgens de gemeente Groningen 'een grandeur die past bij deze locatie'. Architectenbureau De Zwarte Hond uit Groningen werkt het architectonisch ontwerp bouwkundig uit.



Het hotel krijgt op de begane grond een restaurant met terras, een high end bar, een hotellobby, een eigen bakkerij en keuken. Er is ruimte voor 123 kamers, verdeeld over zes bouwlagen. Ook heeft het hotel een kelder met verschillende functies, waaronder een wellness ruimte. Op het dak bevindt zich een terras met een mooi uitzicht over de stad Groningen.



Het all-electric hotel wordt aardbevingsbestendig uitgevoerd.