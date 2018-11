Deense elektriciteit via superkabel door zee naar Eemshaven

Want vandaag zal er een Deense elektriciteitskabel aan land worden gebracht bij de Eemshaven. Deze kabel is bedoeld om Deense elektriciteit opgewekt met windenergie naar Nederland te brengen. Maar wanneer Nederland wat elektriciteit over heeft kan dat via dezelfde kabel naar Denemarken.

Het betreft een kabel met een lengte van 325 kilometer van het Deense Endrup naar de Eemshaven.

Deze zogenaamde COBRA-kabel kabel van netbeheerder Tennet wordt aan land gebracht met een speciaal kabeltransportschip.

De kabel is nodig omdat uitwisseling van elektriciteit tussen buurlanden belangrijker wordt nu de afhankelijkheid van elektriciteit uit zon en wind toeneemt. De kabel zal nog niet meteen in gebruik genomen worden. Hij moet eerst nog worden getest. Over ongeveer een jaar kan waarschijnlijk met de uitwisseling van elektriciteit worden begonnen.

De COBRA-kabel heeft een capaciteit van 700 megawatt en kan daarmee bijna een stad zo groot als Amsterdam van stroom voorzien.