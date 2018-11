De Toeter hoogste Groningse notering in Café Top 100

De Toeter is het beste café in de stad Groningen. Althans, volgens de jury van de jaarlijkse Café Top 100 van vakblad Misset Horeca. In totaal staan er vijf cafés uit de stad in de Top 100.

De Toeter scoort het best, en staat op plek 18. Naast De Toeter staan ook De Pintelier (plek 22), Merlot (29), De Oude Wacht (39) en Soestdijk (95) de Top100.



Om mee te dingen naar een plekje in de Top 100 moeten de horecazaken wel betalen. Ze worden vervolgens bezocht door mystery guests en een jury



De lijst werd maandagavond bekendgemaakt in Hilversum. Het is de 25e keer dat de lijst verschijnt. Huppel the Pub in Den Haag staat op nummer 1.