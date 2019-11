De Sint komt zaterdag aan in Groningen en dit is wat je moet weten

Ontvangst in Zuiderhaven

De boot is met Sint en z’n Pieten vaart de binnenstad ook dit jaar weer binnen via de Wilhelminakade en het Hoge en Lage der Aa. Daar kun je dus al eerder een glimp van Sint en z’n Pieten opvangen. Rond 13.30 uur zet het gevolg voet aan wal bij Roeivereniging De Hunze in de Zuiderhaven. Daar is het altijd gezellig druk.



Route van intocht

Na het ontvangst begint rond 14.15 uur de daadwerkelijke intocht in de stad. Vanaf de Zuiderhaven gaat de Sint en z’n gevolg via de Praediniussingel ZZ, het Emmaplein, Praediniussingel NZ, Westerkade, Westerhaven, A-straat, Brugstraat, Munnekeholm, Gedempte Zuiderdiep, Oosterstraat, Grote Markt OZ, Oude Ebbingestraat, Rode Weeshuisstraat, Broerstraat, Oude Kijk in’t Jatstraat en de Zwanestraat richting de Grote Markt. Daar arriveert de stoet zo rond 15.15 uur.



De nieuwe burgemeester Koen Schuiling ontvangt de Sint officieel op de Grote Markt. Het programma op de Grote Markt duurt tot ongeveer 15.45 uur.



Zwarte-, naturel- en roetveegpieten

Sinterklaas neemt dit jaar verschillende soorten Pieten met zich mee. Zo zijn er in Groningen zwarte pieten, roetveegpieten en ook naturel pieten in de stoet. Uiteindelijk verwacht de gemeente Groningen dat er over een paar jaar helemaal geen traditioneel zwart gekleurde pieten meer in de stoet meelopen.



Het weer

Trek warme kleren aan, want het wordt zaterdag fris. Ga uit van een maximumtemperatuur van maximaal 6 graden en een kleine kans op een buitje. De gevoelstemperatuur gaat richting het vriespunt.



Protesten

Zowel de voor- als tegenstanders van Zwarte Piet hebben aangekondigd tijdens de intocht van de Sint te gaan protesteren. Bij het Emmaplein zijn twee vakken gemaakt. De politie heeft extra agenten ingezet om de protesten in goede banen te geleiden. Ouders met kinderen kunnen maar beter een plekje elders langs de route zoeken, want vorig jaar liepen de protesten bijna uit op een confrontatie.