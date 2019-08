De Noorderzon gaat stralen: maandag start bouw van groot festivaldorp

Half Groningen is nog op vakantie, en de rest geniet van de rust in de stad. Maar toch: de maand augustus is gestart en dat betekent dat Noorderzon dichterbij komt. Héel dichtbij, want komende maandag al start in het Noorderplantsoen de opbouw van de 29e editie van Noorderzon Performing Arts Festival Groningen. In tien dagen wordt er een groot festivaldorp gebouwd met alles erop en eraan. Het festival is van donderdag 15 t/m zondag 25 augustus. Niet alleen voor de cultuur maar ook voor de economie van – en in Groningen is het festival van grote betekenis.

Kaartverkoop



De kaartverkoop voor Noorderzon is inmiddels van start gegaan via www.noorderzon.nl. Morgen, 1 augustus, om 12:30 uur opent het Ticket- en Infocentrum in het VRIJDAG Theater aan de Noorderbuitensingel 11. Deze is voorafgaand aan het festival geopend op woensdag t/m zaterdag tussen 12:30 en 17:30 uur en tijdens het

festival (15-25 augustus) dagelijks van 14:00 tot 21:00 uur (in het weekend vanaf 13:00 uur).



Kiosken in het Noorderplantsoen



In het Noorderplantsoen zijn tijdens het festival drie kiosken te vinden, de Centrale Kiosk, Kiosk Zuid en Kiosk Noord. Ook hier staan kaartverkopers klaar om vragen te beantwoorden en te adviseren over het programma. De Centrale Kiosk opent al op maandag 12 augustus om 12:30 uur, Kiosk Zuid en Kiosk Noord zijn alleen tijdens het festival geopend.



Over Noorderzon



Noorderzon is de zeldzame en ietwat curieuze combinatie van een internationaal podiumkunstenfestival op het scherpst van de snede en een groot zomerfeest voor zo’n 150.000 bezoekers. Het kloppende hart van het festival is het idyllische Noorderplantsoen, waar gedurende elf dagen een groot, vrij toegankelijk festivaldorp verrijst waar theater, dans, muziek, literatuur en beeldende kunst hand in hand gaan met eten, drinken en ontmoetingen. Voorstellingen vinden plaats in tenten en op buitenpodia in het Noorderplantsoen en op vele locaties en partnerpodia in de binnenstad van Groningen (Noorderzon DownTown). Van donderdag 15 augustus tot en met zondag 25 augustus vindt de 29e editie van het festival plaats.

Foto: Noorderzon, Jan Westerhof