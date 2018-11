De nieuwe sterk man van Groningen is een vrouw: Glimina Chakor

Na de gemeenteraadsverkiezingen verkiezingen van woensdagavond 21 november is er een nieuwe persoonlijkheid opgestaan die een centrale rol zal spelen in de Groningse politiek, omdat er nauwelijks een coalitie denkbaar is zonder haar. Glimina Chakor, lijsttrekker van GroenLinks. Is zij de nieuwe Karin Dekker die ondernemers in de gordijnen jaagt? Of een Groningse Khadija Arib, de Nederlands-Marokkaanse Kamervoorzitter, die misschien wel GroenLinks is, maar alom gerespecteerd?

Glimina is al vier jaar raadslid en fractievoorzitter voor GroenLinks Groningen stad. Daarnaast werkt ze al jarenlang als maatschappelijk werker in de stad. Glimina is getrouwd en heeft drie kinderen. Ze woont met haar gezin in Hoogkerk. Dit is wat de website van GroenLinks over haar vermeldt:

Een Marokkaanse Groningse



Glimina is geboren in Hoogezand-Sappemeer, maar heeft in haar jeugd lange tijd in Marokko gewoond. Glimina is een gedreven politica met een sterke wil. Haar persoonlijke achtergrond als kind van migrantenouders weet ze op een innemende manier te verbinden met haar politieke ambities.



Waar Glimina voor staat



Mensen met dezelfde talenten moeten dezelfde kansen krijgen. Gelijke kansen voor iedereen en de vrijheid om zelf keuzes te maken. Dat betekent het aanpakken van discriminatie op de arbeidsmarkt en investeren in onderwijs.

Glimina weet als geen ander dat het niet vanzelfsprekend is om op te groeien met hooggeschoolde ouders, met mogelijkheden om te sporten en goed onderwijs te volgen en daarna een stageplek of werk te vinden. Helaas zijn er genoeg mensen die leven in de eigen bubbel en niet weten dat Groningen ook een andere kant heeft, waar 1 op de 5 kinderen opgroeien in armoede.

Glimina vindt het belangrijk om armoede tegen te gaan, door kinderen mee te laten doen en de ouders kansen te bieden, richting werk of voorzieningen die passend zijn. Want die vrijheid om je leven zelf vorm te geven, is een prachtige waarde die we moeten koesteren. Glimina vecht voor haar idealen, heeft een schat aan ervaring, werkt zorgvuldig en hard.



Wetenswaardigheden



Glimina heeft zich als maatschappelijk werkster met hart en ziel ingezet om de positie van vrouwen en kinderen in huiselijk geweld situaties te verbeteren. Ze gelooft wanneer je naast mensen gaat staan, het vertrouwen vergroot en hen inlicht over hun rechten en mogelijkheden zij dan in staat zijn om keuzes te maken. Voor haar werk heeft zij in 2012 de landelijke publieksprijs voor Sociaal Werker van het jaar gewonnen.