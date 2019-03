De mooiste plekken voor een heerlijke (lente)wandeling

’t Roegwold



Het is misschien wel een van de meest gefotografeerde plekken in de Groningse natuur: het Knuppelpad in natuurgebied ’t Roegwold (ruig moerasbos). Het Knuppelpad is een houten vlonderpad van 750 meter dwars door het moeras van ‘t Roegwold. Zo'n 6.000 jaar geleden was hier nog bos, nu vind je hier een moeras. De boomstronken steken hier en daar boven het water uit. Meer informatie>>



Blotevoetenpad Opende



In het Westerkwartier ligt een bijzonder pad: 't Blôde Fuottenpaad, oftewel het Blotevoetenpad Opende. De naam zegt genoeg: schoenen en sokken uit, en lopen maar! Op je blote voeten lopen door modder, over water en gras. Onderweg kun je uitrusten in één van de hangmatten of op een bankje. Meer informatie>>



De Heemtuin in Muntendam



De Heemtuin in Muntendam is een gigantisch natuurgebied van zo’n 50 hectare groot waar ook nog eens van alles te doen is. Voor de jonge natuurliefhebbers is er de natuurspeeltuin en het Mammoetpad, een spannende wandelroute met onderweg allerlei obstakels op en langs het water. Meer informatie>>



Nationaal Park Lauwersmeer



Nationaal Park Lauwersmeer mag natuurlijk niet in dit rijtje ontbreken. In dit gebied kun je prachtig wandelen. Staatsbosbeheer heeft in het Nationaal Park elf wandelingen uitgezet, die variëren in lengte van 1,5 tot 10 kilometer. De routes brengen je op de meest bijzondere plekken in het gebied. Meer informatie>>



De Onlanden



Dit natuurgebied ligt onder de rook van de stad Groningen. Toch spot je met een beetje mazzel vogels als de grote zilverreiger, bruine kiekendief, zeearend en de roerdomp, maar ook de Exmoorpony’s, vos en reeën zou je kunnen zien vanaf de 25 meter hoge uitkijktoren in het gebied. Meer informatie>>



Bourtange



Het vestingstadje Bourtange is nationaal en internationaal bekend. Maar ken je ook het natuurgebied ten oosten van de vesting? Het is een prachtig vogelrijk natuurreservaat met zeldzame planten, vlinders en zelfs de adder is hier weer gespot. Meer informatie>>

Bron: Marketing Groningen