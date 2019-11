De leraren staken en dit is er te doen

Een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond liet eerder weten dat het om zo’n 70 tot 80 procent van de basisscholen gaat. De onderwijzers gaan staken omdat ze vinden dat er meer geld moet komen voor het daadwerkelijk oplossen van het lerarentekort. Volgens de Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2) gaan sowieso alle achttien openbare basisscholen in de stad, die onder O2G2 vallen, dicht. Ook de elf christelijke scholen van VCOG doen mee aan de staking.



Voor de meeste basisschoolkinderen in Groningen geldt dus dat ze woensdag een vrije dag hebben. Verschillende culturele instellingen spelen daar handig op in.



Ouders die met hun kind naar het Groninger Museum willen, zijn woensdag goedkoper uit. Kinderen zijn sowieso al gratis, maar woensdag kan ook één begeleider zonder te betalen mee naar binnen. In het museum zijn allerlei activiteiten.



Ook bij het GRID, het vroegere Grafisch Museum, kunnen kinderen gratis naar binnen en zijn er allerlei activiteiten. Zo kunnen ze gratis een herfstdruksel maken.



Kinepolis heeft voor woensdag de programmering aangepast: ook in de ochtend draaien er al kinderfilms.



Kinderen van wie de ouders bij zorginstelling ZINN werken, mogen woensdag mee naar het werk. In de vier grote ZINN locaties in Haren, Groningen en Hoogezand zijn vrijwilligers aanwezig die met de kinderen allerlei activiteiten gaan ondernemen, met en voor de bewoners. “ZINN fungeert woensdag 6 november van 7:00 tot 17:00 uur als oppasoma en –opa voor ongeveer 45 kinderen”, laat de organisatie weten.