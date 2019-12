De kerstboom staat weer op de Groninger Grote Markt

De kerstboom staat weer op de Grote Markt in Stad. De Nordmann-spar moet nog worden vastgezet en dinsdagmiddag komen de lampjes erin.

RTV Noord meldt dat er naar verwachting zo’n vijfduizend lampjes in de 17 meter hoge boom worden gehangen. De kerstboom is iets kleiner dan vorig jaar, toen de spar 20 meter aantikte. In 2014 stond een boom met een recordhoogte van liefst 25 meter op de Grote Markt.



Donderdag om half zes wordt de verlichting ontstoken. De lampjes en versiering worden met twee hoogwerkers aangebracht.