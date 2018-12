D66 wil in gesprek over extra wethouder in college B&W Groningen (update)

Van Gent adviseerde een college van B&W met zeven wethouders. Daarvan zou GroenLinks, als grote winnaar van de verkiezingen met elf raadszetels, er drie willen leveren. De PvdA, dat zes gemeenteraadszetels heeft, zou twee wethouders krijgen. Dan blijven er voor ChristenUnie en D66 nog elk één wethouderszetel over.



Lijsttrekker Paul de Rook van D66 laat weten het onredelijk te vinden dat de PvdA weliswaar 1 gemeenteraadszetel méér heeft dan zijn partij, maar dat dat niet een dubbel aantal wethouders rechtvaardigt. "De informateur heeft een voorstel gedaan over de wethoudersverdeling, ik heb daarop aangegeven dat dat niet is afgesproken en we het daar nog over moeten hebben", zegt hij in een reactie.



Tegelijkertijd snapt De Rook ook dat dat met een aantal van zeven wethouders de voorgestelde verdeling niet onredelijk is. "Bijna elke verdeling van 6 of 7 wethouders pakt onlogisch uit voor één partij. Zo is de nu voorgestelde verdeling voor ons onlogisch."



Mocht D66 tocht twee wethouders mogen leveren, dan is het aannemelijk dat De Rook samen met Wieke Paulusma, nummer 2 op de lijst van D66, in het college komt te zitten.



Komend weekend zullen de onderhandelingen worden voortgezet.



(Update: we schreven dat er een probleem bij de onderhandelingen was ontstaan en dat D66 een extra wethouderspost eiste. Dat klopt niet, zo laat Paul de Rook in een reactie weten. "We hebben niets ge-eist en er is geen probleem onstaan.")