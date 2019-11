Commentaar: Groningen nu écht de leukste stad van Nederland

‘Groningen heeft er een icoon van internationale allure bij’, kopt zelfs De Telegraaf, een krant die er niet om bekend staat klakkeloos met modegrillen mee te lopen en die doorgaans engigszins kritisch is over projecten van de ‘culturele elite’.



De betekenis van het Groninger Forum is nauwelijks te overschatten. Het is bijna net zo hoog als de Martinitoren. Die toren bepaalt al honderden jaren het beeld rond Groningen. Aangezien het Groninger Forum minstens zo stevig is gebouwd als de Olle Grieze, kan het best zo zijn dat vele, vele, vele generaties Groningers de komende honderden jaren te maken zullen houden met het Groninger Forum.



Nu veel reacties zo positief zijn, zou het kamp van de voorstanders kunnen zeggen: “zie je, wel: wij hadden toch gelijk!”. Net zoals tegenstanders zouden hebben gezegd - wanneer het resultaat was tegen gevallen - “zie je wel, wíj hebben gelijk gehad”.



Maar wat ons betreft is het feit dat het Groninger Forum zo goed uitpakt geen reden om het eigen gelijk te prijzen. Want laten we eerlijk zijn: Groningen heeft met dit project een enórm risico genomen. Het gaat wel om een van de mooiere en oude binnensteden van Nederland, en wanneer het gebouw het nét niet zou hebben gehad, dan was die binnenstad bedorven. En ja, dat veel mensen zeiden: dat risico is ons te groot, laten we geen risico nemen met onze mooie binnenstad, is natuurlijk volstrekt begrijpelijk.



Gelukkig is het resultaat in veler ogen geweldig. Het is weliswaar een kolossaal gebouw, maar als je op de Grote Markt staat, dan zie je het amper. Dat is een knap staaltje architectuur. En ook de Nieuwe Markt heeft het in zich om straks een prachtig stadsplein te worden waar oud en nieuw elkaar prachtig treffen, en met een mooie intieme sfeer.



Maar zeker ook wat betreft de inhoud is het Groninger Forum fenomenaal. Het is de nieuwe huiskamer van Groningen, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, informatie en inspiratie kunnen opdoen of waar ze lekker in hun eentje kunnen dromen of wandelen.



Wat ons betreft heeft Groningen er met het Forum er nu een voorziening bij gekregen die nergens anders in Nederland is te vinden. Samen met de mooie oude binnenstad, de internationale studentensfeer en de verrassende winkelstraten is Groningen nu toch echt de leukste stad van Nederland.