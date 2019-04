Commentaar: Burgemeester Den Oudsten had wél gelijk – Gedrag raadslid niet acceptabel

Waar ging het om? PVV fractievoorzitter Ton van Kesteren had, net als andere fractievoorzitters van de burgemeester de gelegenheid gekregen om in één minuut zijn mening ergens over te geven. Toen de burgemeester constateerde dat die spreektijd bijna om was, herinnerde hij Van Kesteren er aan dat ook hij zich aan de spreektijd dient te houden.



'Dat begrijp ik en dat is ook helemaal in de trant van discriminatie, racisme, fascisme wat inmiddels verworden is tot politiek correcte dogma's', zei vervolgens Van Kesteren.



Het zou kunnen zijn dat Van Kesteren deze zin bedoelde als hervatting van een eerder door hem begonnen betoog. Maar dan had hij dat zo moeten zeggen. Hij had kunnen zeggen. ‘Voorzitter, dank u zeer dat u mij aan de spreektijd herinnert. Ik was de tijd vergeten en vervolg nu snel mijn betoog over discriminatie.’ Maar dat zei Van Kesteren dus niet. Het leek er zelfs niet op. En daardoor werd het voor burgemeester Den Oudsten onmogelijk om het anders op te vatten dan hij deed, namelijk dat de manier van voorzitten van Den Oudsten ‘past in de trant van discriminatie, racisme en fascisme’.



Het is alsof tijdens een voetbalwedstrijd een speler zijn middelvinger opsteekt recht in het gezicht van de scheidsrechter. Er blijft die scheidsrechter geen andere keuze dan om een gele kaart te trekken, ook al zegt die speler dat hij z’n vinger in de lucht stak ‘omdat hij wilde weten of het ook waaide’, of iets dergelijks.



Het lijkt er op alsof Van Kesteren met zijn vaak wat hoge toon het wel lekker vindt om in een slachtofferrol te komen, waarna hij kwaad naar de kiezer kan gaan om te zeggen ‘hoe slecht hij wel niet weer wordt behandeld door de elite’.



Maar deze keer ging die vlieger niet op. De burgemeester deed gewoon wat hij moet doen: als een scheidsrechter moet hij ervoor zorgen dat alle sprekers zich aan de tijd houden. En dat geldt dan dus ook voor Ton van Kesteren. Er zou pas sprake zijn van discriminatie wanneer iedereen zich houdt aan een spreektijd van 1 minuut, maar dat Ton van Kesteren lekker door mag babbelen.



Als de PVV fractievoorzitter nog niet eens in staat is om zelf in te schatten hoe lang een minuut duurt (zestig seconden meestal), dan is het misschien een idee dat Van Kesteren een zandlopertje aanschaft. Als het laatste zandkorreltje beneden is aanbeland, is de minuut voorbij. Gesnapt?

