COMMENTAAR: Keuze voor Koen Schuiling even onverwacht en verrassend als wijs

De voorgenomen benoeming van Koen Schuiling, oud-fractievoorzitter van de VVD en oud-wethouder, tot burgemeester van Groningen, is op het eerste gezicht even onverwacht en verrassend als wijs.

Want het feit dat een duidelijke linkse meerderheid in de gemeenteraad van Groningen akkoord gaat met de komst van een VVD burgemeester, mag verrassend worden genoemd.

In de namencarroussel die rond ging voorafgaande aan de bekendmaking van de voorkeur in de gemeenteraad, kwam die van Koen Schuiling niet voor, althans lang niet op alle lijstjes.

Je zou namelijk verwachten dat GroenLinks haar sterke positie in de gemeenteraad zou willen verzilveren door nu ook de post van burgemeester te claimen. Of anders zou D66 daar aanspraak op hebben kunnen maken.

Dat het geen PvdA-er zou worden werd eigenlijk wel algemeen verwacht, immers de PvdA heeft hier sinds mensenheugenis de burgemeester geleverd, al is er ook een keer een ex-D66er burgemeester van Groningen geweest in de persoon van Jos Staatsen.

Maar de verwachting was dus dat de progressieve partijen de functie van burgemeester wel zouden claimen. Of dat ze perse een vrouw zouden willen hebben.

Dat ze dat niet hebben gedaan, en de in hun ogen meest geschikte kandidaat hebben gekozen, dat siert de stad-Groningse politici. Het betekent dat zo ook een belangrijke politieke stroming, de liberalen van de VVD, zich vertegenwoordigd voelen in het stadsbestuur. Bovendien is het verstandig omdat de VVD landelijk zeer belangrijk is, en dan is het in het belang van Groningen dat er ook lijnen lopen van Stad naar Den Haag.

En wat de persoon van Koen Schuiling betreft: ook dat lijkt een zeer goede greep. Even aimabel als Peter den Oudsten, en ook even scherp. En als het nodig is ook zeer hard, zoals bleek na de Oosterpark-rellen toen hij het vertrouwen had opgezegd in de toenmalige burgemeester Hans Ouwerkerk.

Het is een volstrekt onverwachte speling van het lot dat de man – Koen Schuiling – die ooit een burgemeester van Groningen naar huis stuurde omdat deze in zijn ogen niet scherp genoeg had opgelet op de openbare orde, nu zelf mag laten zien wat hij waard is.

We hebben er alle vertrouwen in dat dat zal lukken, en er zijn inmiddels nieuwe jonge talentvolle gemeenteraadsleden om hem op zijn beurt in de gaten te houden, net zoals hij dat zelf ooit deed.

Welkom in Groningen, Koen Schuiling!