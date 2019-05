CdK Paas: 'Pleidooi SodM is de steun in de rug die Groningen zo nodig heeft'

"Het pleidooi van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de steun in de rug die Groningen zo nodig heeft." Dat zegt René Paas, de Groningse commissaris van de Koning, in een reactie op het advies van het SodM om de schade-afhandeling en versterkingsoperatie in het Groningse aardbevingsgebied als crisis aan te pakken.