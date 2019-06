CdK Groningen nog niet blij met versnellingsplan Wiebes

In het plan staat hoe de afhandeling van schade, de versterking van huizen en het afbouwen van de gaswinning kan worden versneld. “We zijn er als regio nog niet helemaal blij mee”, zegt Paas.



Uiteindelijk wil Paas de gaskraan zo snel mogelijk dicht, maar op korte termijn moet de minister het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen overnemen, dat stelt dat 12 miljard kuub een veilig niveau is. “Je moet de leveringszekerheid afwegen tegen de veiligheid van de Groningers”, vindt Paas. “En dat gebeurt nu niet.”



Volgens Paas krijgt een flinke groep Groningers met kleine schademeldingen straks sneller en zonder ingewikkelde procedures geld uitgekeerd. "Dat is royaal, maar de Groningers worden nu verdeeld op basis van de datum waarop de melding is gedaan. Je hebt pas een schone lei als ook de nieuwste meldingen onder die regels vallen.”



In de brief staat ook dat het Centrum Veilig Wonen minder belangrijk wordt in de versterkingsoperatie en dat de regie bij de Nationaal Coördinator Groningen en de aannemers komt te liggen. “We ontmantelen de bureaucratie en dat is hard nodig, want de versterking schoot niet op. Bovendien krijgt de overheid een boete als een woning later wordt versterkt dan dat ze had gemeld”, aldus Paas.



De CdK pleit ook voor het sneller vergoeden van waardedaling van panden. “Pas dan kun je er met een goede opkoopregeling voor zorgen dat de Groningers nooit meer gevangen zitten in hun woning.”



Paas wil verder dat de compensatieregeling voor aardbevingsbestendig bouwen in de stad Groningen in stand wordt gehouden. Paas: "Dat is nu onzeker en dat is een groot nadeel voor de ontwikkeling van de stad."



Uiteindelijk ziet Paas het plan als een goede stap, maar is het zaak dat de Groningers er vertrouwen in krijgen dat ze met de nieuwe aanpak wél worden geholpen. "Ik denk niet dat het vertrouwen met dit plan helemaal terug is."