CDA’er stemt op D66 bij verkiezing Eerste Kamer

De CDA-fractie heeft in Provinciale Staten nu drie zetels, maar na een telling bleek dat er maar twee stemmen op de senaatsfractie van de partij waren uitgebracht. D66 kreeg juist vier stemmen, terwijl ze in Provinciale Staten maar drie zetels hebben. CDA-Statenlind Patrick Brouns stemde op D66 om ervoor te zorgen dat een eventuele restzetel wel bij de Tweede Kamer-coalitie terechtkomt, zo bevestigt hij. De coalitie in de Tweede Kamer bestaat uit VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Die partijen hebben duidelijke afspraken gemaakt om het zetelaantal in de Eerste Kamer zo hoog mogelijk te krijgen. Naar verwachting sleept men op die manier twee extra zetels binnen, maar is dat niet voldoende om in de Eerste Kamer ook een meerderheid te krijgen.



Verrassend was ook de stem van Partij van het Noorden op 50PLUS. Dat kondigden ze al aan net voor de stemming in de Provinciale Staten van Groningen. De partij werkte de afgelopen jaren samen in de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF), een samenwerkingsverband van regionale partijen, die bij elkaar één zetel in de Eerste Kamer hadden. In januari stapte de Partij voor het Noorden boos uit die alliantie omdat de OSF in de Eerste Kamer voor de Mijnbouwwet had gestemd. Die gaat onder meer over gaswinning in Groningen.



De vijf Statenleden van Forum voor Democratie stemden niet op lijsttrekker Henk Otten, maar op Paul Cliteur, de nummer twee op de lijst. In de Provincie Groningen werd veel gestemd op noordelijke kandidaten. Zo kreeg Henk Pijlman drie van de vier D66-stemmen. Afgezien van de stem van CDA op D66 en de switch van Partij van het Noorden waren er geen grote verrassingen.



De monumentale Statenzaal was maandag omgebouwd tot stemlokaal, compleet met twee stemhokjes. Alle 43 Statenleden mochten hun stem uitbrengen op één van de kandidaat-senatoren voor de Eerste Kamer. De stemmen werden publiekelijk geteld. Commissaris van de Koning René Paas fungeerde als voorzitter van het stemlokaal.