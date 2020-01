CDA en SP uiten zorgen toegankelijkheid Forum Groningen

CDA en SP noemen de situatie ‘extra opmerkelijk’ omdat de raad in 2016 een initiatiefvoorstel aannam waarin wordt ingezet op een toegankelijk Groningen. Enkele uitgangspunten voor de gemeente waren hierbij onder andere dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft en zelf een ambassadeur is voor toegankelijkheid, zeggen de partijen.



CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens vindt het dan ook onbegrijpelijk dat er in het forum niet voldoende rekening is gehouden met scootmobiel- en rolstoelgebruikers. 'De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om toegankelijkheid. Juist in het Forum, een gebouw met een openbare functie, zou rekening gehouden moeten worden met deze doelgroep'. Ook SP-raadslid Lucy Wobma is verbaasd over deze problemen. 'Graag horen wij van de gemeente of deze keuzes bewust zijn gemaakt, of dat er domweg niet aan gedacht is', aldus Wobma.



De fracties hebben schriftelijke vragen gesteld over de toegankelijkheid van het Forum en hebben het gemeentebestuur ook gevraagd hoe er in het tijdelijke en nieuwe stadhuis rekening gehouden wordt met mensen met een visuele en lichamelijke beperking.