Bus in lichterlaaie op P+R Hoogkerk (VIDEO)

Op P+R Hoogkerk is dinsdagochtend een bus van Qbuzz in vlammen opgegaan. Het is nog niet bekend hoe dat precies is gekomen.

De brandweer kreeg de melding van de brand rond 09:50. Er werd met meerdere voertuigen uitgerukt, omdat de brand uitslaand was.



Het is niet bekend wanneer de bus in de brand is gevlogen. Volgens de brandweer was de bus helemaal leeg toen ze arriveerden. Niemand zou gewond zijn geraakt.



Het lijkt erop dat de bus helemaal is verwoest.