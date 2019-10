Burgemeester Schuiling geeft startschot 4 Mijl van Groningen op 13 oktober - inschrijven nog mogelijk

Zondag 13 oktober verricht de kersverse burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, het startschot voor de 33e editie. Race director Elske Dijkstra is daar zeer content mee. 'Fantastisch dat hij het startschot wil verrichten. Het verzoek heb ik lang geleden al uitgezet, maar nu is het ook bevestigd. Een mooie gelegenheid voor de burgemeester om dit grootste hardloopevenement van Noord-Nederland van dichtbij te aanschouwen.' (Er zijn nog kaarten beschikbaar voor deelname . Inschrijven kan nu nog via de website van de 4 Mijl. )

Op zaterdagavond wordt dit jaar alweer voor de 9e keer de Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra georganiseerd. Bij de 4Mijl4You gaat het niet om het wedstrijdelement, maar is meedoen veel belangrijker. Iedereen kan meedoen en deelnemers leggen exact hetzelfde parcours van 6,437 km tussen Haren en Groningen af, maar dan op een alternatieve wijze. Dennie Jager, ambassadeur van de Stichting Walk On, het goede doel van dit jaar, verricht om 20.15 uur het startschot.

Stichting Walk On zet zich in om meer mensen met een dwarslaesie weer te laten lopen. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van een speciaal exoskelet. Met één exoskelet kunnen vijf mensen met een dwarslaesie twee keer in de week trainen.

Inschrijven

Inschrijven voor deelname aan de Menzis 4 Mijl van Groningen kan nog via de website van de 4 Mijl.