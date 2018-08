Buitenlandse student via email beroofd van collegegeld voor Hanzehogeschool

Een Griekse student die aan de Hanzehogeschool Groningen wil gaan studeren is beroofd van 2000 euro collegegeld door een internet-oplichter per email.

Volgens het Dagblad van het Noorden, dat dit woensdag meldt, gaat het om de 24-jarige Emmanouil Kamilakis uit Kreta. Hij wilde zich inschrijven voor aan master-opleiding aan de Hanzehogeschool. Kamilakis dacht dat hij het collegegeld bijtijds had overgemaakt. Maar toen hij zich meldde bij de Hanzehogeschool bleek dat die instelling helemaal niets van hem had ontvangen.

Toen de Griekse student nakeek wat er mis was gegaan bleek al snel dat een oplichter zich had uitgegeven als medewerker van de Hanzehogeschool. Deze had een mail gestuurd die sprekend leek op eerder door de Hanzehogeschool aan hem verstuurde mails. In die mail verzocht de oplichter hem om het collegegeld naar een andere bankrekening over te maken.

Kamilakis vond het vreemd dat hij het geld moest overmaken naar een Italiaans rekeningnummer, maar omdat de mail er verder zó echt uit zag, dacht hij dat het wel klopte. Maar nu blijkt dat dat niet het geval was, en dat hij slachtoffer was van een oplichtingstruc, een ‘phishingmail’.

In een reactie in het Dagblad laat de Hanzehogeschool Groningen weten dat er voor zover bekend niet meer mensen zijn opgelicht. De oplichter gebruikte als mail-adres voor correspondentie niet het adres: studentadminstration@org.hanze.nl, maar in plaats daarvan: studentadministration@org.hanzel.nl