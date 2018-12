Buitenkant Groninger Forum 'zo goed als klaar'

Het Groninger Forum staat niet langer in de steigers! Aan de binnenkant moet nog het nodige gebeuren, maar de buitenkant van het meest besproken gebouw van Groningen is nu zichtbaar voor iedereen. "Alleen nog even de laatste rij gevelplaten erop monteren en de buitenkant is zo goed als klaar!", meldt de organisatie achter het Forum op Facebook.