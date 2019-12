BREAKING: Testcentrum Hyperloop komt naar Groningen

Rond 13.00 uur is op het provinciehuis een persconferentie over het heuglijke nieuws. Daar wordt waarschijnlijk bekend gemaakt dat het nieuwe testcentrum boven Meerstad komt te liggen. In de driehoek tussen het Slochterdiep en het Eemskanaal ligt een stuk land met de juiste bestemming. Ooit zou daar een zonnepark komen. Nu komt er op de grond een drie kilometer lange testbaan – in één rechte lijn – waar de hyperloop een topsnelheid van 700 kilometer per uur kan halen.



Hardt Hyperloop had eerder al laten weten dat die locatie de enige juiste was. De testbaan ligt dan relatief dichtbij de stad en kan ook profiteren van de kennis op de Zernike Campus, waar de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit ook zitten. Bovendien ligt in Groningen de focus op de energietransitie en het gebruik van duurzame vormen van vervoer en waterstof.



1000 kilometer per uur

Een hyperloop is een transportsysteem met capsules die in vacuüm buizen een topsnelheid van 1000 kilometer per uur kunnen halen. De voortstuwing gebeurt met magneten. Doordat de buizen vacuüm zijn gezogen, is er geen luchtweerstand.



De gemeente en provincie Groningen zullen blij zijn met het testcentrum. De hoop is dat Hardt Hyperloop een aanzuigende werking heeft op andere innovatieve bedrijven. Het is ook de bedoeling dat de testbaan beschikbaar wordt gesteld aan andere ontwikkelaars van de hyperloop.



Ondernemers verheugd

Ook een groep ondernemers liet Hardt Hyperloop eerder weten dat ze enorm welkom zijn in Groningen. Onder de noemer #HupHyperloop werd een mediacampagne op poten gezet om het bedrijf naar Groningen te halen. Campagne-woordvoerder Joost van Keulen is blij: "Fantastisch nieuws voor Groningen en voor Hardt! Uitstekende keuze. Complimenten voor de provincie en de gemeente en aan alle ondernemers die de afgelopen twee weken onze campagne hebben gesteund. We zijn ervan overtuigd dat het een beetje heeft geholpen."