Brandweerman krijgt tegel naar zijn hoofd in Hoogkerk

Een Groningse brandweerman is zaterdagavond in Hoogkerk bekogeld met een tegel, zo maakte de Veiligheidsregio Groningen donderdag bekend. De tegel, die rakelings langs het hoofd van de brandweerman vloog, werd gegooid vanuit een groep jongeren die toekeek hoe de brandweer een containerbrand op de kruising van de Zuiderweg en de Verbindingsstraat bluste.

Toen de politie ter plaatse kwam, was de groep jongeren al gevlucht. Zowel de brandweerman als de Veiligheidsregio Groningen hebben inmiddels aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling. "Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als de tegel het hoofd van onze collega had geraakt", zo zegt brandweercommandant Dennis de Vlieg in een verklaring. "Het moge duidelijk zijn dat we woest zijn op diegene die dit op zijn geweten heeft. Je moet wel echt stapelidioot zijn om zoiets te doen.”



Foto ter illustratie