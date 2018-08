Brandweer haalt stoffelijk overschot uit woning Selwerd

In een portiekflat aan de Wilgenlaan in de Groninger wijk Selwerd is maandag na klachten over stankoverlast een stoffelijk overschot aangetroffen. Omdat het lichaam waarschijnlijk al geruime tijd in de woning lag, werd de hulp van de brandweer ingeroepen. Die ging met persluchtinstallaties de woning binnen om het stoffelijk overschot te bergen.