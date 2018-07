Brand verwoest Pacific Aussie Pub aan Oosterstraat

De Pacific Aussie Pub aan de Oosterstraat in Groningen is maandagochtend vroeg verwoest door een uitslaande brand. Om de brand te kunnen blussen, moest de brandweer delen van het pand slopen.

De brandweer arriveerde rond half vijf bij het café. De brand was toen al uitslaand. Onderzoek wees uit dat er niemand meer in het pand aanwezig was. Ook werden een aantal omliggende panden uit voorzorg ontruimd.



Om er zeker van te zijn dat de brand goed geblust kon worden, moesten delen van het pand worden gesloopt. Uiteindelijk had de brandweer het vuur tegen 7.00 uur onder controle.



Het uitgebrande café is overgedragen aan de politie. Die zal onderzoek doen naar de oorzaak van de brand.