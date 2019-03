‘Brand’ bij Etos Helperplein: wel rook, maar geen vuur

Brandweer en politie waren vanmorgen in vliegende vaart uitgerukt na een brandmelding in de winkel van de ETOS aan het Helperplein.

Gelukkig bleek er uiteindelijk geen echt brand te zijn, maar wel was er sprake van rookontwikkeling in de winkel van drogisterijketen Etos. De rook was afkomstig van de anti-inbraakinstallatie.

(Foto: Raymond Bos)