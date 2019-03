Bouw nieuwe brandweerkazerne op Airport Eelde wordt uitgesteld

De regionale omroep meldt vrijdag dat er voor de nieuwbouw 3,4 miljoen euro was uitgetrokken. Er is wel een aannemer gevonden die de kazerne wil bouwen, maar die leverde een hoger kostenplaatje in. De kazerne wordt dan 1,25 miljoen euro duurder.



De aandeelhouders van het vliegveld moeten nu overleggen of er extra geld beschikbaar komt. Daarbij wordt gewacht op een advies van de gemeente Tynaarlo over de actuele bouwkundige staat van de huidige kazerne.



Airport Eelde kampt met een begrotingstekort na het vertrek van maatschappij Nordica, die wekelijkse vluchten uitvoerde op Kopenhagen en München. Aanvankelijk was dat tekort nog bijna acht ton, maar door te bezuinigen is het gat in de begroting teruggebracht naar 235.000 euro. Dat kan worden gedekt met de algemene reserves van het vliegveld.