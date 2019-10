‘Boerkaverbod’ geldt nu ook in gebouwen en op terreinen RUG

Personen die toch met bijvoorbeeld een integraalhelm, bivakmuts of boerka een van de gebouwen van de RUG willen betreden, worden daar door een portier op aangesproken, zo meldt de Universiteitskrant. Pas als iemand herhaaldelijk verzoek nog steeds weigert het gezicht te laten zien, wordt de beveiliging erbij gehaald. Pas als ook dat niet werkt, wordt de politie gebeld.



Het is sinds 1 augustus bij wet verboden om in het openbaar vervoer en in en rondom gebouwen van het onderwijs, de zorg en de overheid kleding te dragen die het gezicht onherkenbaar maakt.



Studentenpartij DAG en het Groningen Feminist Network (GFN) laten weten teleurgesteld te zijn over het besluit. ‘De universiteit heeft een bepaalde vrijheid bij de uitvoering van deze wet. Ze had daarom ook kunnen besluiten zich achter critici als de burgemeester van Amsterdam te scharen’, zegt Manuel Reyes, fractielid van DAG in de universiteitsraad in de UK.