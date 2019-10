Boerenprotest kostte de gemeente 40.000 euro

Volgens een woordvoerster gaat het vooral om zichtbare schade aan gras en groen. Op het Martinikerkhof is de meeste schade, maar ook op het Emmaplein, de Emmasingel en de Heresingel is er gras kapot. Daarnaast heeft de gemeente ondergrondse schade geconstateerd, zoals beschadigde wortels en stinzen. Omvergereden paaltjes zijn al gerepareerd.



De zegsvrouw laat verder weten dat de gemeente heeft besloten in te gaan op het eerdere voorstel van de boeren om de kosten op zich te nemen en zelf het beschadigde gras te herstellen. De boeren worden binnenkort uitgenodigd voor een gesprek.



Het bedrag van 40.000 euro is exclusief de schade aan de deuren van het Provinciehuis. Die kosten komen voor rekening van de provincie en heeft de gemeente dus niet meegerekend.