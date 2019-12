Boeren gaan volgende week woensdag ‘niet helemaal publieksvriendelijk actievoeren’

Volgens een woordvoerder van Farmers Defence Force begint de actiedag al om 06.00 uur ’s ochtends. “We houden het verder nog een beetje vaag wat we precies gaan doen. De actie vindt in ieder geval plaats op plekken door heel Nederland. Over de precieze doelen ga ik niets zeggen”, aldus een woordvoerder.



De actiegroep sluit niet uit dat er distributiecentra worden geblokkeerd, waardoor bijvoorbeeld supermarkten niet kunnen worden voorzien van een nieuwe voorraad. “De nieuwe acties zijn niet helemaal publieksvriendelijk, maar we willen de mensen wel te vriend houden. En dat gaat niet lukken als ze honger hebben met kerst. We moeten nu echter wel een vuist maken.”



Extra aanleiding voor de acties is dat het kabinet het besluit over de stikstofplannen wil uitstellen. In die plannen staan afspraken over het terugdringen van CO2, maar ook het opnieuw opstarten van het verlenen voor vergunningen voor het uitbreiden van boerenbedrijven of juist regelingen rondom het uitkopen van boeren.



“We worden een beetje aan het lijntje gehouden door minister Schouten van Landbouw”, zegt de woordvoerder. “Ze zegt dat ze in gesprek is met ons, maar we hebben al een week niets van haar gehoord. Er komt helemaal niets uit. Ik denk dat de minister zelf ook wel doorheeft dat er dan acties volgen.”