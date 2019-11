Boeren gaan maandagmiddag protesteren: tractors langs opritten  

Boeren gaan maandagmiddag weer actievoeren. De bedoeling is dat zij met hun tractors langs alle opritten van snelwegen gaan staan. Daardoor ondervinden andere weggebruikers nauwelijks hinder van het protest, is het idee.

De actie vindt plaats van 12.30 uur tot 14.00 uur. Het protest dient als steun, maar ook als waarschuwing tijdens de onderhandelingen van de boeren – verenigd in het Landbouw Collectief – met minister Schouten van Landbouw. Gesprekken tussen die twee vinden maandagmiddag plaats.



Boeren werden dit weekend met de actiekreet Show them our muscles via sociale media opgeroepen om in tenues met vlaggen ‘langs alle opritten van snelwegen’ te gaan staan.