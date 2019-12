Boeren blokkeren bushaltes bij Hoofdstation en zetten grens bij Duitsland dicht

Het busvervoer in de stad Groningen lag woensdagmiddag rond 12 uur een tijdje plat, omdat de boeren het Hoofdstation hadden geblokkeerd. Er stonden trekkers op de in- en uitritten van het busstation, waardoor geen bus meer kan rijden. Ook de grens met Duitsland bij Bad Nieuweschans is aan beide kanten geblokkeerd.

Qbuzz meldt via Twitter dat er veel ritten zullen uitvallen door de blokkade. Op foto's is te zien dat er een tiental trekkers in het centrum staat en dat de Stationsweg vol met mensen staat.



De boeren hebben ook de grensovergang bij Bad Nieuweschans vastgezet. Het verkeer ligt aan beide kanten stil. Boeren hebben hun trekkers in de berm geparkeerd.



Foto's: Marieke Bos en Niels Timmerman