Boer die rechercheurs vasthield op vrije voeten

De 54-jarige boer die maandag twee rechercheurs zou hebben vastgehouden in zijn woning, is nu weer op vrije voeten. De voorlopige hechtenis van de boer is geschorst en hij is dus op voorwaarden vrij.

De rechercheurs waren in de woning van de boer vanwege een onderzoek naar een 28-jarige man die bij het boerenprotest in Groningen met zijn trekker op een politiepaard zou zijn ingereden. De man is een familielid van de 54-jarige boer. De boer weigerde mee te werken aan het onderzoek en blokkeerde de deur toen de rechercheurs wilden weggaan.



Andere agenten kwamen later ter plaatse om de boer te arresteren. De rechercheurs hebben aangifte gedaan van gijzeling.



Na de arrestatie kwamen tientallen boeren naar het politiebureau in Zuidhorn. Ze blokkeerden met hun trekkers en landbouwvoertuigen de ingang van het gebouw en eisten een gesprek met de politiechef over de arrestatie.



De politie stemde hiermee in. Een uur na het begin van de actie keerden de boeren weer huiswaarts.