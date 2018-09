Bezorgde telefoontjes voor Dierenambulance over invasie vleermuizen

Groningen wordt afgelopen dagen overspoeld door een invasie uitgeputte vleermuizen. De Dierenambulance in Groningen en de Vleermuisopvang in Adorp kregen dan ook veel bezorgde telefoontjes over vleermuizen die dagenlang roerloos aan een muur hangen. Niks aan de hand, aldus de vleermuizenopvang: ze zijn aan het uitrusten van hun trek.