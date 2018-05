Bewoners brengen Grote Appelstraat tot bloei

Bewoners van de Grote Appelstraat in de Hortusbuurt in Groningen hebben zaterdag bloeiende beplanting aangebracht in de nieuwe plantenbakken die in hun straat zijn geplaatst. Dit maakt onderdeel uit van de herinrichting van de Grote Appelstraat tot ‘leefstraat’. De bewoners hadden zelf het initiatief genomen om hun straat autoluw en leefbaarder te maken. De gemeente subsidieert dit project.

Bewoners van de Grote Appelstraat vonden vooral dat er in hun straat te hard werd gereden door auto’s. Ook werd er veel overlast ervaren van geparkeerde fietsen op de stoep. De straat bood daarnaast niet echt een plek om elkaar te ontmoeten en er was weinig groen in de straat.



Samen met de gemeente is een plan uitgewerkt, waarbij automobilisten vaart moeten minderen en plantenbakken zorgen voor meer groen en kleur in de straat. Extra fietsenrekken zullen straks zorgen voor een opgeruimder beeld, terwijl bankjes dienen als ontmoetingsplek.

Bewonerswerkdag





De gemeente is eind maart begonnen met de herbestratingswerkzaamheden. Het is de bedoeling dat voor de zomervakantie het hele project is afgerond. Bewoners van de straat leveren zelf ook een bijdrage door in de plantenbakken bloeiende planten aan te brengen en deze in de toekomst ook te onderhouden. Dat gebeurt dus vandaag, zaterdag 22 april.

(Foto: Pararius.nl)