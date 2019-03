Bevrijdingsfestival doet plastic betaalmuntjes in de ban

Op het Bevrijdingsfestival in het Stadspark kunnen bezoekers dit jaar voor het eerst alleen maar met pin hun eten en drinken kopen. En dat scheelt lange wachtrijen bij de kassa’s en de bars, zo meldt de organisatie.

Tot dusver moesten drankjes en etenswaren betaald worden met plastic munten. Dat leidde tot lange wachtrijen voor de kassa’s.



De organisatie heeft daarom besloten volledig over te gaan op cashless betalen. Volgens de organisatie komen bij alle bars voldoende pinautomaten te staan, waarmee de bezoekers snel en veilig kunnen afrekenen. Er is volgens de organisatie nog een voordeel: het scheelt ongeveer een kuub aan plastic muntjes en is dus beter voor het milieu.



Bezoekers die alleen contant geld bij zich hebben, kunnen een eenmalige kaart aanschaffen waarop geld gestort wordt. Bij de bars en eetgelegenheden kan met deze pas betaald worden.