Beste Groningse film van 2018 is gemaakt door Joren Molter

De film Kind gaat over een jonge vrouw die verliefd wordt op een minderjarig meisje. De film is opgenomen in het Groninger Museum. Als voorbereiding op het maken van de film dook Joren Molter in de wereld van de pedofilie.



Zaide Bil won met de aardbevingsfilm Seismos de award in de categorie non-fictie. De videoclip Blijf je koel van Eva Glasbeek was de beste Groninger videoclip. De beste Groninger opdrachtfilm was Is Dit Nou Kunst? van Lex Vesseur en Jelmer Buitinga. De film De Bohemen van Julian Verkerk won de Talent Award.