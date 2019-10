‘Belangrijke pion in drugshandel Groningse wijk Beijum’ aangehouden

Een 37-jarige Stadjer is woensdagochtend aangehouden op verdenking van drugshandel en drugsbezit. De man is opgepakt bij een inval in een woning in de gemeente Midden-Groningen

Op het Twitteraccount van wijkagent Heidanus valt te lezen dat de verdachte een belangrijke pion is als het gaat om drugshandel in de Groningse wijk Beijum. De politieman zegt verder dat er cocaïne, heroïne en een auto in beslag zijn genomen.