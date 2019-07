Bediening bruggen aangepast vanwege extreme hitte

De extreme hitte in Groningen zorgt ervoor dat de bediening van bruggen wordt aangepast. De Zaanbrug blijft dicht. Andere bruggen worden alleen lokaal bediend via het avondschema. Dat meldt de gemeente Groningen donderdagmiddag.

Vanwege de extreme warmte beginnen steeds meer bruggen te klemmen door uitzetting. Ook onze medewerkers krijgen last van de warmte. Ze moeten van brug naar brug fietsen, maar dat vindt de gemeente niet langer verantwoord.



Om de medewerkers te beschermen en schade aan bruggen te voorkomen is sinds 13.00 uur de avondbediening opgestart, waardoor er nog minder bruggen open gaan.



Over het Noord Willemskanaal worden alleen de Muntinghbrug en de Van Hallbrug bediend voor kleine sloepjes. Over het Reitdiep gaan alleen de Zernike- en Hoogewegbrug open. Reitdiephaven blijft daardoor bereikbaar.



Bij het Eemskanaal is alleen bediening van de Berlagebrug en de Oosterhavenbrug. Bij het Hoendiep gaan bruggen alleen open op aanvraag. De afvaarten van rondvaartbedrijf Kool kunnen wel doorgang vinden.



De gemeente gaat er vanuit dat op vrijdag dezelfde maatregelen worden genomen.