Banen weg bij uitgever NDC – bezuinigingen moeten zorgen voor verdere groei

Volgens Baarsma zijn er ingrepen nodig om het bedrijf goed door het volgende decennium te kunnen loodsen, zo staat in het verslag van deze nieuwjaarsbijeenkomst in het Dagblad van het Noorden van woensdag 8 januari. Baarsma zei gisteren dat voor NDC het jaar 2020 het ‘jaar van de hefboom’ wordt, waarbij er enerzijds zeven miljoen bespaard zal moeten worden, maar er anderzijds zes miljoen aan nieuwe omzet bij moet komen.

Dat moet leiden tot een vermindering van de kosten, en dat is nodig om hogere omzet en winst te kunnen realiseren. Een en ander maakte topman Pier Baarsma van NDC Mediagroep gisteren bekend tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst in Leeuwarden.

Journalistiek

Daardoor is het bedrijf inmiddels veel meer aan het worden dan alleen een krantenbedrijf. Maar dankzij al die andere inkomstenbronnen kan NDC Mediagroep er wél voor zorgen dat er onafhankelijke journalistiek mogelijk blijft in Noord-Nederland, en daar is het de aandeelhouders (twee stichtingen) uiteindelijk om te doen, aldus vandaag het verslag in het Dagblad van het Noorden.