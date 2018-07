Balkon valt van gevel aan Westindischekade

Aan de Westindischekade in Groningen is woensdagochtend een balkon van een gevel gevallen. Het balkon viel van een appartement op de tweede verdieping op het balkon van de woning eronder. Uit voorzorg gaat woningcorporatie Lefier alle 312 vergelijkbare balkons aan de Westindischekade stutten en afsluiten.

De bewoner van de woning zag dat zijn balkon verdwenen was toen hij iets voor zessen zijn kat naar buiten wilde laten, zo vertelt hij aan RTV Noord. Volgens de man had hij al een aantal keren bij woningcorporatie Lefier aangegeven dat het balkon steeds meer begon te hangen, maar werd daar geen actie op ondernomen.



RTV Noord constateert ter plekke dat een aantal vergelijkbare balkons aan de gevel ook wat scheef lijken te hangen.

Volgens een woordvoerder van Lefier is in 2014 nog onderzoek gedaan naar de staat van de balkons en was er toen geen reden tot zorg. De woningcorporatie heeft woensdagmorgen direct maatregelen genomen. Alle 312 balkons aan de Westindischekade worden gestut en de deuren ernaartoe afgesloten zodat niemand de balkons nog kan betreden.



Foto via Google Streetview: Het betreffende balkon hangt hier nog aan de gevel. Het gaat om het onderste geel geschilderde balkon links.