Baileybrug bij Paterswoldseweg wordt zondag afgebroken

De 200 meter lange brug lag er al sinds 2016. Het oranje gevaarte was nodig voor het busvervoer vanaf Hoogkerk naar het Hoofdstation. Destijds was er 50 uur nodig om de tijdelijke brug op te bouwen. Naar verwachting gaat het afbreken veel sneller.



In de tijd dat de baileybrug er stond, werd er hard gewerkt aan een onderdoorgang bij de Paterswoldseweg. De bussen rijden straks langs het spoor naar het Hoofdstation. Het auto- en fietsverkeer gaat straks onder het spoor en de nieuwe busbaan door.



Voetgangers en fietsers kunnen tot 8 november geen gebruik maken van de spoorwegovergang, in verband met het afbreken van de baileybrug. Vanaf 8 november kunnen ze al gebruik maken van de onderdoorgang. Het autoverkeer volgt later.



De tijdelijke brugdelen worden stuk voor stuk op een vrachtwagen getakeld. Ze gaan daarna naar de opslag in Limburg.



Foto: Joop Nijhof