Automobilist ramt stoplicht en komt tot stilstand tegen fietsen

Het ongeval gebeurde rond 06:45 uur op de kruising van de Paterswoldseweg en de Peizerweg. Er raakte wonderwel niemand gewond. De man is meegenomen naar het politiebureau.



Het stoplicht en een aantal fietsen raakten zwaar beschadigd. De politie is nu op zoek naar getuigen. Iedereen met schade aan zijn of haar fiets kan zich ook bij de politie melden, zodat die schade op de automobilist kan worden verhaald.



Heb je iets gezien van de aanrijding? Bel dan met het landelijke nummer 0900-8844 en verwijs naar het procesnummer 2019292932.



Foto: Politie Groningen